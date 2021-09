Khởi tố người phóng hỏa đốt nhà nhân tình

Ngày 15/9, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Dũng (còn gọi là Bé Hai, 53 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) về tội Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Dũng sống như vợ chồng với bà Võ Thị Nga (49 tuổi, ngụ phường Châu Phú B). Vài tháng nay, Dũng thường hay ghen tuông và đánh đập người tình nên bị mẹ con bà Nga đuổi đi.

Dũng sau đó mang lòng thù hận nên nghĩ đến việc giết mẹ con bà Nga.



Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Nghiêm Túc.

Rạng sáng 5/9, bị can khóa cửa bên ngoài rồi đổ xăng đốt nhà bà Nga. Phát hiện lửa phía trước nhưng không mở được cửa, bà Nga đã nhảy từ tầng 2 xuống đất, dẫn đến bị thương.



Người dân địa phương sau đó phá cửa, dùng thang cứu con gái và cháu ngoại của bà Nga bị mắc kẹt bên trong.

Sau 4 ngày lẩn trốn, ngày 9/9, Dũng bị cảnh sát bắt giữ tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên.

Theo cơ quan điều tra, Dũng có đến 6 tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

