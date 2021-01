Khởi tố nam tiếp viên Vietnam Airlines lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng

Khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines tại 115 Hồng Hà, quận Tân Bình. Ảnh: Thanh Vũ

Chiều tối 11.1, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đối với D.T.H. (28 tuổi, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, là bệnh nhân 1342) để điều tra tội "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 14.11.2020, nam tiếp viên D.T.H. đi trong phi hành đoàn của chuyến bay VN 5301 chở khách từ Nhật Bản về sân bay Cần Thơ.

Sau khi chuyển hành khách xuống Cần Thơ, tổ bay tiếp tục bay về sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 23h55 ngày 14.11. Từ ngày 15.11, toàn bộ tổ bay trên được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của Việt Nam Airlines tại địa chỉ 115 Hồng Hà, quận Tân Bình, TPHCM. Tổ bay được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 ngày 15.11 và lần 2 ngày 18.11, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Do toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyển bay VN5301 cũng đều có kết quả xét nghiệm kiểm tra âm tính với COVID-19, nên theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nam tiếp viên được kết thúc cách ly tập trung vào ngày 18.11 (ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh), chuyển về cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày (tại phường 2, quận Tân Bình) và xét nghiệm kiểm tra vào ngày thứ 14.

Sáng ngày 28.11, nam tiếp viên cùng 13 thành viên tổ bay đến khu cách ly 115 Hồng Hà lấy mẫu xét nghiệm lần 3 sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Đến 18h ngày 28.11, nam tiếp viên này có kết quả dương tính với COVID-19 và 13 thành viên khác của tổ bay có kết quả âm tính.

Sở Y tế TPHCM cho rằng, qua điều tra truy vết xác định nguồn lây và các tiếp xúc của bệnh nhân, xác định khả năng cao bệnh nhân 1342 bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung.

Cụ thể trong quá trình cách ly tập trung ở khu cách ly của Việt Nam Airlines, vào ngày 17.11, bệnh nhân 1342 (lúc đó chưa mắc COVID-19) có tiếp xúc với 1 tiếp viên của chuyến bay khác từ Rumani về - đây là chuyến bay có nhiều hành khách dương tính.

Sau đó vào ngày 25.11, tiếp viên của chuyến bay Rumani có xét nghiệm dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 1325) cùng với 8 tiếp viên khác đi cùng chuyến bay. Như vậy bệnh nhân 1432 khả năng cao bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung, bởi đến đến thời điểm đó, trên toàn bộ chuyến bay VN 5301 mà tiếp viên này đi cùng, không ai bị mắc COVID-19.

Không những không tuân thủ quy định cách ly trong thời gian cách lý tập trung ở khu cách ly của Việt Nam Airlines, mà ngay cả khi cách ly tại nơi cư trú từ ngày 18.11 đến ngày 28.11, nam tiếp viên này cũng không tuân thủ đúng quy định về cách ly y tế, nên tiếp xúc gần với 3 người tại nhà trọ. Trong đó, có một người bạn nam là giáo viên dạy tiếng Anh sau đó đã được xác định mắc COVID-19 (bệnh nhân 1347). Tiếp đó, phát hiện thêm 2 ca bệnh liên quan là bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349.

Theo Huân Cao - Anh Tú

Lao Động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật