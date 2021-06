Khởi tố một thai phụ “vẽ” dự án, bán đất khu vực đền thờ Mẫu Tam Giang Thánh Điện

Ngày 25/6, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2017, Hiền thường xuyên đến viếng tại đền thờ Mẫu Tam Giang Thánh Điện (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nên có quen biết với nhiều người cũng đến đền thờ này.

Thấy xung quanh khu vực đền thờ Mẫu Tam Giang Thánh Điện đang được san lấp mặt bằng, Hiền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền nên tung tin cho ông N., bà C. và bà M. (cùng là đạo hữu tại đền thờ) về dự án khu vực đền Tam Giang Thánh Điện đang triển khai, khả năng sinh lời cao.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Phạm Thị Hiền





Hiền còn "nổ" rằng mình có quen biết với ban quản lý dự án nên có thể mua đất giá nội bộ khoảng 600 triệu một lô, đặt cọc 50% và không hẹn thời gian giao đất, khi nào xong có đất ra sổ đỏ thì lấy nốt số tiền còn lại.

Tin lời đối tượng, các ông bà nói trên đã sập bẫy. Từ năm 2017-2019, họ nhiều lần chuyển tiền đặt cọc theo yêu cầu của Hiền. Cụ thể, ông N. chuyển cho Hiền 700 triệu đồng; bà C. chuyển cho Hiền 300 triệu đồng và bà M. chuyển 500 triệu đồng. Tất cả đều được Hiền viết giấy biên nhận tiền cọc cụ thể.

Đến đầu năm 2021, không thấy Hiền giao đất như thỏa thuận nên cả ba người đồng loạt viết đơn tố cáo hành vi của Hiền với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng. Sau khi xác minh, điều tra viên khẳng định khu vực được Hiền vẽ "dự án" là khu quy hoạch trồng cây xanh và công viên.

Tại trụ sở Công an, Hiền khai nhận cũng không biết khu đất đó như thế nào, mục đích chỉ là lừa đảo để lấy tiền. Số tiền 1,5 tỉ đồng chiếm được, Hiền đầu tư làm ăn bị thua lỗ và tiêu xài cá nhân nên không có khả năng trả lại.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" với Phạm Thị Hiền do bị can đang có thai 8 tháng. Lực lượng chức năng cũng giao đối tượng cho Công an phường Khuê Mỹ giám sát, phục vụ công tác điều tra tiếp theo.

