Khởi tố giám đốc người Trung Quốc chỉ đạo chôn hàng trăm tấn rác thải nguy hại

Ngày 19-9, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Li Shao Xing (tức Lý Thiệu Hưng, SN 1972, người Trung Quốc ), Giám đốc Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam và Nguyễn Thị Hương (SN 1982), Phó Giám đốc công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam và công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam, về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Bị can Lý Thiệu Hưng (đeo kính bìa trái) tại thời điểm làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đầu tháng 5, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án xây dựng của Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Lan Sơn (thuộc xã Lan Mẫu và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)

Tại đây, đoàn kiểm tra tiến hành khai quật hiện trường khu vực chôn lấp chất thải, phát hiện khoảng 257 tấn chất thải (gồm nhiều mảnh vụn có kích thước, màu sắc khác nhau) nghi là chất thải công nghiệp được chôn lấp dưới lòng đất.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định bị can Lý Thiệu Hưng với vai trò giám đốc đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương cho nhân viên vận chuyển chất thải từ Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam (Cụm công nghiệp Già Khê, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) đến chôn lấp tại Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam.

