Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên chơi "trò chơi tình dục" khiến bạn tình tử vong

Ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Vũ (32 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người".

Trước đó, tối 24-12, người dân phát hiện anh T. (25 tuổi) tử vong tại một căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

Hiện trường vụ án mạng

Công an quận Bình Thạnh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra. Khi mở cửa vào nhà, công an thấy anh T. tử vong trong tư thế quỳ gối, chân tay bị trói, phần đầu bị quấn băng keo.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an xác định đêm 23-12, có một người đàn ông đến nhà anh T. Đến khuya 24-12, công an thấy Vũ có đặc điểm giống người xuất hiện trong clip đang đứng ở hiện trường nên đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận hành vi liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Vũ khai đêm 23-12, anh T. nhắn tin rủ y đến nhà chơi trò trói nghệ thuật (một loại "trò chơi tình dục"). Vũ đi xe máy đến nhà anh T. ở hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Khi đến nơi, Vũ thấy anh T. đã chuẩn bị sẵn nhiều dụng cụ để chơi "trò chơi tình dục".

Sau đó, Vũ được anh T. chỉ cách dùng dây trói, lấy khăn ướt bịt miệng, mắt rồi dùng băng keo quấn lại nhiều vòng. Đến 0 giờ ngày 24-12, Vũ được anh T. yêu cầu trở về nhà.

Trưa 24-12, Vũ liên lạc với anh T. nhiều lần nhưng không được. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Vũ quay lại hiện trường kiểm tra thì bị công an bắt giữ.

