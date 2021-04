Khách nam bỏ 900.000 đồng để được... tắm chung với nhân viên nữ

Dịch vụ này được phát hiện ở cơ sở massage Nam An Bình địa chỉ tại Lô A9, khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Chủ nhân của cơ sở massage là L. TH. A (SN 1988, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Làm việc với cơ quan công an, 2 nữ tiếp viên của cơ sở massage này khai nhận khi khách mua vé "Super Vip" với giá 900.000 đồng sẽ được tiếp viên nữ khỏa thân tắm chung, sau đó "kích dục" cho khách.

Bắt quả tang nữ tiếp viên đang phục vụ khách. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó, tối 13/4, công an kiểm tra hành chính cơ sở massage Nam An Bình. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại phòng Vip5 và Vip8 có 2 nữ nhân viên đang khỏa thân tắm chung và thực hiện hành vi kích dục cho 2 khách nam.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/4 tại huyện Long Thành (Đồng Nai), cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở massage Hoàng Thịnh Phát tại ấp 2, xã Phước Bình. Công an cũng đã bắt quả tang 2 tiếp viên massage nữ đang trong tình trạng khỏa thân và đang thực hiện hành vi "kích dục" cho các khách nam tại phòng Vip1 và Vip3.

Hương Ly (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật