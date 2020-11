"Hotgirl" điều hành đường dây đánh bạc hàng tỷ đồng

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có sử dụng công nghệ cao tại TP. Vinh và huyện Nghi Lộc.



Đối tượng Hậu.

Hậu được xác định đã điều hành hàng chục đại lý tại 2 địa bàn TP. Vinh và Nghi Lộc. Đường dây này hoạt động tinh vi, vô cùng chặt chẽ.

Các đại lý này nhận tất cả các khách vãng lai và các cơ sở trên địa bàn do đó số tiền giao dịch đánh bạc hằng ngày rất lớn. Trung bình số tiền ghi lô đề hơn 1 tỷ mỗi ngày.

Hàng ngày sau khi nhận bảng lô đề từ các đại lý, khoảng 18h, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thêm 7 đối tượng là đại lý của Nguyễn Thị Hậu. Trong đó có Hồ Thế Kiếm (SN 1988, trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) là đại lý cấp 1 và là đàn em thân tín của Hậu. Kiếm là đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án, thủ đoạn hoạt động vô cùng manh động và liều lĩnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày các đối tượng bị bắt (ngày 13/11) là 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi đánh bạc.

V. Đồng

