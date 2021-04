Liên quan tới vụ nữ lao công Vũ Thị H. ((SN 1978, tổ 2, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) bị nam thanh niên sát hại dã man trên đường Xuân Thủy (thuộc địa phận quận Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 5/4, gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số.

Rất đông người thân cùng đồng nghiệp đã tới dự đám tang để chia sẻ với gia đình người quá cố.

Chia sẻ với PV, một đồng nghiệp của chị H. nghẹn ngào cho biết, sau khi biết được thông tin vụ việc, rất nhiều người cảm thấy sốc và bàng hoàng.

Được biết, hằng ngày chị H. vẫn thực hiện công việc thu dọn rác trên tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thủy. Mặc dù năm nay đã 44 tuổi nhưng do hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt, chị H. vẫn chưa lập gia đình.

"Chị Hà có một hoàn cảnh gia đình hết sức éo le. Không chỉ chăm nom, phụng dưỡng bố mẹ già, chị còn đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc thêm người chị gái bị tật nguyền và một cô cháu gái vốn không được nhanh nhẹn. Mặc dù gia đình có nhiều anh chị em, nhưng tất cả đều bị cái đói, cái nghèo bủa vây, nên chị H. cũng không thể nhờ được nhiều", người đồng nghiệp này chia sẻ thêm.

Trước sự ra đi đột ngột của cô con gái ngoan hiền, bố mẹ chị Hà gần như suy sụp hoàn toàn.

Gia đình tổ chức đám tang cho chị H. vào sáng 5/4. Ảnh: LT

Như đã thông tin, ngày 5/4, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 21h tối 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị Vũ Thúy H. (SN 1978; trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy thì bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu gây tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Công an phương Dịch Vọng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra.

Tại hiện trường, công an thu giữ giữ 1 viên gạch hung thủ dùng để gây án. Nạn nhân được xác định tử vong do đa chấn thương vùng đầu.

Tiến hành truy xét nóng, Công an Cầu Giấy xác định sau khi thực hiện hành vi giết người đối tượng đã bỏ chạy về hướng đường Xuân Thủy.

Đối tượng Lê Như Toàn. Ảnh: TH

Tại thời điểm xảy ra sự việc thời tiết đang mưa to nên cơ quan điều tra nhận định đối tượng chưa thể bỏ trốn cách xa hiện trường. Vì vậy toàn bộ cán bộ chiến sỹ của Đội Cảnh sát hình sự, Đội Trọng án – Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Dịch Vọng được huy động để rà soát từng ngõ ngách, tuyến đường, nhà dân, những địa điểm đối tượng có thể lẩn trốn.

Chỉ chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Như Toàn (SN 1991, HKTT tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả điều tra bước đầu xác định Lê Như Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.

Khoảng 20h45 phút tối 4/ 4, khi Toàn đang đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy thì nảy sinh... ý định giết người.

Đối tượng đã nhặt 1 viên gạch loại gạch lát vỉa hè trên đường và đi lại gần sát phía sau chị Vũ Thúy Hà đang đẩy xe trở rác trên đường Cầu Giấy tại khu vực phía trước tòa nhà Discovery Complex.

Đối tượng Toàn dùng hai tay cầm viên gạch bất ngờ đập mạnh từ phía sau vào đầu chị Hà khiến chị Hà ngã gục úp mặt xuống đường. Sau đó Toàn tiếp tục đập liên tiếp vào vùng đầu chị Hà cho đến khi chị Hà nằm bất động thì bỏ chạy về đường Xuân Thủy.

