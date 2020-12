"Họa" chân dung, bắt kẻ giết người trốn truy nã 23 năm

Trinh sát Đội truy nã truy tìm Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An (áo đỏ) và Phạm Đức Bình thời điểm bị bắt giữ tại xã Thạnh Bắc (Tân Biên, Tây Ninh).

Ngày 27/12, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang điều tra Phạm Đức Bình (SN 1976, quê quán thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".



Án mạng trong rừng sâu

Năm 1998, Bình cùng 3 người khác khăn gói ngược rừng lên huyện Quỳ Châu (Nghệ An) khai thác gỗ. Công việc nặng nhọc khiến những sơn tràng trẻ tuổi tìm đến rượu để "giãn xương giãn cốt", cũng để chống lại những đêm buồn dằng dặc chốn thâm sơn.

Một chiều tháng 6/1998, nhóm của Bình gặp một nhóm khai thác gỗ khác. Một bữa rượu giao lưu được tổ chức giữa hai nhóm. Lúc đầu còn là những lời chúc tốt đẹp nhưng rượu vào, lời ra, hai nhóm nảy sinh mâu thuẫn, ẩu đả. Hậu quả khiến một sơn tràng quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Sau khi gây án, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường. Ba người trong nhóm của Bình bị công an bắt giữ, sau đó bị tuyên án phạt tù, riêng Bình vẫn "bặt vô âm tín". Tháng 7/1998, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phan Đức Bình về tội "Giết người".

Trong quá trình bỏ trốn, Phan Đức Bình thay tên đổi họ thành Nguyễn Đức Vinh, khai giảm năm sinh nhằm đánh lừa cơ quan chức năng.



Trong khi các đồng phạm đã thi hành xong án phạt tù, trở về với gia đình và ổn định cuộc sống thì Bình vẫn là một "ẩn số" đối với lực lượng truy nã.



"Họa" chân dung kẻ giết người

Hơn 20 năm qua, hồ sơ về Bình vẫn nằm trên bàn làm việc của các thế hệ lính tầm nã Công an tỉnh Nghệ An. Những khó khăn của vụ án càng khiến họ quyết tâm phải truy bắt bằng được tên tội phạm này.

"Vào thời điểm gây án, Phạm Đức Bình chưa làm CMND nên trong hồ sơ lưu của công an không có bất kỳ thông tin, hình ảnh, đặc điểm nhận dạng cũng như dấu vân tay của Bình", một trinh sát cho hay.

Chân dung của Phạm Đức Bình được "dựng" lên trên cơ sở đặc điểm nhận dạng thu thập từ người thân và nhân chứng cung cấp. Đó là một người đàn ông tầm thước, lưng gù, lông mày rậm, khuôn mặt hơi vuông. Chỉ với từng ấy đặc điểm nhận dạng, các chiến sỹ tầm nã vẫn kiên trì sàng lọc, xác minh.

Lại nói về Phạm Đức Bình, sau khi gây án, gã nhảy xe khách vào miền Nam rồi bắt xe lên Tây Ninh, chọn vùng giáp biên giới Việt Nam - Campuchia để ẩn thân. Tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Bình tạo một vỏ bọc khá hoàn hảo về một thanh niên hiền lành, chăm chỉ làm ăn và không va chạm với ai. Lợi dụng thời điểm đó việc làm CMND chưa nghiêm ngặt, Bình khai thông tin và được cấp giấy tờ tùy thân với cái tên Phan Đức Vinh, SN 1977.

Bình cũng chiếm được tình cảm của một thiếu nữ trong vùng và thành gia lập thất. Vợ chồng Bình mở một quán tạp hóa buôn bán nhì nhằng, cộng với sự chịu khó làm ăn, cuộc sống ở xã giáp biên này cũng khá dễ thở. Bình trở thành hình mẫu của không ít gia đình nơi đây bởi kinh tế vững, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng hòa thuận.

Gã đàn ông này yên chí rằng với vỏ bọc này, quá khứ đen tối kia chỉ cần mình không nói ra sẽ không ai biết. Tuy nhiên, gã không hề biết rằng, hơn 20 năm trôi qua, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang truy tìm để bắt người đàn ông này về quy án.

Giữa tháng 12/2020, nguồn tin cho biết một người đàn ông ở xã Thạch Bắc (Tân Biên, Tây Ninh) có nhiều khả năng chính là Phạm Đức Bình, ngay lập tức những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất của Đội truy nã truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự lên đường.

Cùng với Phòng cảnh Hình sự Tây Ninh và chính quyền địa phương, ban chuyên án bắt tay ngay vào việc sàng lọc, xác minh đối tượng. Tuy nhiên trong hồ sơ của chính quyền thì không có tên Nguyễn Đức Bình (SN 1976) như trong lệnh truy nã.

Lực lượng chức năng dẫn giải Phạm Đức Bình về quy án sau 22 năm chạy trốn.



Khi đối mặt với ông chủ quán tạp hóa này, linh tính của những người tầm nã lâu năm cho biết đây chính là kẻ đang truy tìm. Đối chiếu với những đặc điểm được phác thảo trước đó và tấm lưng gù của người có tên Nguyễn Đức Vinh, càng củng cố thêm nhận định của các trinh sát.



"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi khẳng định nhận định của mình là chính xác và thực hiện lệnh bắt Nguyễn Đức Bình. Lúc bị bắt, Bình ngơ ngác không hiểu vì sao bị bắt và ai là người bắt mình. Khi chúng tôi đọc rõ hành vi phạm tội từ 22 năm trước, Bình sửng sốt, hoảng loạn. Lúc này vợ con, láng giềng của Bình cũng bị sốc, không ngờ đàn ông hiền lành này lại từng là một kẻ giết người, đang chạy trốn truy nã", một trinh sát tầm nã cho hay.

Biết không thể chạy trốn được mãi, Bình từ biệt vợ con, ngoan ngoãn tra tay vào còng để về quê chịu sự trừng phạt của pháp luật.

"Trên đường về, Bình cũng mở lòng hơn. Gã tâm sự suốt mấy chục năm chạy trốn, chưa bao giờ thôi day dứt, ám ảnh bởi hành động tội lỗi của mình, nhưng khi đối diện với vợ con, với những gì đang có, Bình không đủ dũng khí để đi đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật" - trinh sát chia sẻ thêm.

Theo Hoàng Lam

Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật