Hé lộ lời khai ban đầu của nghi phạm đâm hai chị em chủ quán nhậu tử vong

Sáng 19/9, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã tạm giữ Lý Văn Phương (30 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị) để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Lý Văn Phương. Ảnh: VOV

Thông tin ban đầu cho biết, Lý Văn Phương quen và sống như vợ chồng với chị N.T.L. (36 tuổi, quê ở xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị) - chủ quán nhậu Su Su trên đường Dương Kỳ Hiệp, khóm 4, phường 2 (TP. Sóc Trăng). Ở cùng chị N.T.L. còn có người chị là N.T.T. (39 tuổi) và người em là N.T.D. (28 tuổi).

Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo GT

Theo nguồn tin từ VOV, thời gian gần đây, cả hai có mâu thuẫn về chuyện tình cảm và chuyện tiền bạc nên vào chiều 18/9, L. và chị mình là N.T.T đến nhà trọ Phương đang thuê trên đường Lê Văn Tám, phường 3, thành phố Sóc Trăng để nói chuyện. Do sợ ồn ào, lớn tiếng nên Phương kêu L. và T. về quán, rồi Phương sẽ qua nói chuyện sau. Trên đường đi qua quán, Phương ghé vào tiệm tạp hóa mua 2 con dao Thái Lan để mang theo người. Trong thời gian Phương ở quán thì gặp L., T. và N.T.D (là em của T. và L.).

Tại đây, giữa hai bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong lúc đó, đối tượng Phương đã dùng 2 con dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người 3 nạn nhân. Hậu quả làm L. và T. chết ngay tại chỗ còn D. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngay sau khi gây án, đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt ngay tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án để trấn an dư luận tại địa phương. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ở của đối tượng và đối tượng cũng đã đồng ý ra đầu thú.

Quán nhậu SuSu nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CAND

Trao đổi với Zing, đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: "Nghi phạm khai do mâu thuẫn tiền bạc nên thuê nhà trọ ở riêng. Chiều tối 18/9, Phương đến quán Su Su và xảy ra cự cãi với 3 chị em của nạn nhân. Trong lúc thiếu kềm chế, Phương đã đâm 3 người. Trong đó, 2 người thiệt mạng, nạn nhân còn lại đã qua nguy kịch", lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất