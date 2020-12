Hậu quả đáng buồn khi hai nam thanh niên chơi trò tình dục bạo lực đồng giới ở TP.HCM

Theo Dân Trí, ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1988, quê Bến Tre) về tội vô ý làm chết người.

Nạn nhân trong vụ án này là anh L.C.T., sinh năm 1994, quê Tiền Giang. Theo đó, Vũ với anh T. có mối quan hệ đồng tính và nạn nhân tử vong khi thực hiện trò chơi tình dục.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 24/12, người dân phát hiện nam thanh niên tên T. tử vong tại một căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tối 24/12. Ảnh: Thanh Niên

Tại hiện trường ghi nhận nạn nhân mặc quần áo thun màu đen, trong phòng có nhiều đoạn dây dù, băng keo... Những người phát hiện đầu tiên cho biết nạn nhân ở tư thế quỳ, chân tay bị trói ở khu vực ban-công, đầu gục xuống, phần đầu bị quấn băng keo màu đen...

Qua trích xuất camera, công an phát hiện Vũ đã đến phòng trọ của nạn nhân vào tối 23/12. Khuya 24/12, công an đưa Vũ về cơ quan công an làm việc khi người này đang ở gần hiện trường.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận, tối 23/12 anh T. nhắn Vũ đến phòng trọ để quan hệ tình dục theo kiểu "khổ dâm". Tại đây, Vũ được anh T. gợi ý dùng dây trói, lấy khăn bịt miệng, bịt mắt, dùng băng keo quấn đầu...

Đến 0 giờ ngày 24/12, dù đang bị trói chặt và bịt mắt nhưng anh T. vẫn bảo Vũ tắt đèn rồi đi về nhà. Trưa 24/12, Vũ liên lạc với anh T. nhiều lần nhưng không được. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Vũ quay lại hiện trường kiểm tra thì bị công an bắt giữ.

Qua làm việc, Vũ cho biết đã nhiều lần thực hiện trò chơi tình dục với anh T.. Mỗi khi thực hiện trò chơi này với Vũ, T. lên một nhóm chat nhắn tin cầu cứu và sẽ có người đến để cởi trói.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định Vũ đã thực hiện trò chơi tình dục bạo lực với anh T. khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Hương Ly (tổng hợp)

