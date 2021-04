Hành trình vạch mặt kẻ giết chị, trộm vàng bao bạn gái núp bóng đại gia rởm

Ngày 18/4, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết, đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng Lê Lâm Trường (SN 1995) trú ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xử lý theo quy định.

Trường chính là kẻ bị tầm nã theo quyết định truy nã đặc biệt số 06/QĐ-PC02 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Hắn cũng chính là kẻ sát hại chị ruột, cướp tài sản gây rúng động dư luận vào ngày 7/3 vừa qua mà Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh.

Tội danh chồng chất, Trường càng khiến dư luận phẫn nộ khi ra tay với chính người chị ruột của mình. Sau khi "huynh đệ tương tàn", hắn lại lấy tiền của chị rồi khoác lên mình tấm áo giàu sang, vô tư bao bạn gái đi chơi. Nhưng rồi, bộ mặt kẻ ác thú đội lốt đại gia cũng nhanh chóng bị phơi bày.

Khi đó, sau khi gây án ở nhà riêng của chị gái tại An Giang, hắn lục lọi khắp nhà lấy gần 4 cây vàng cùng 100 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cầm số tiền lớn trong tay, Trường thẳng tiến lên Sài Gòn phồn hoa để vui chơi. Tại đây, đối tượng lân la tán gái khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, để tránh bị phát giác cũng như dễ dàng "cua" được hotgirl, Trường đi nhuộm tóc bạch kim, ăn vận thời thượng như một đại gia. Chính cái mác bóng bẩy ấy đã giúp hắn "hốt" được một cô nàng xinh đẹp.

Theo lời hứa hẹn, Trường sẽ dẫn "nàng thơ" của mình đi du lịch khắp nơi. Về phần mình, cô gái kia dẫu chưa tỏ tường gì về bạn trai nhưng bị vẻ ngoài lẫn tiền bạc của hắn làm u mê nên răm rắp làm theo. Cuộc du hí của kẻ sát nhân và "nàng thơ" trải từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi ngược về Vũng Tàu xong đến Đà Nẵng. Đi đến đâu, Trường cũng chọn những nơi ăn chốn ở sang trọng, bao bạn gái vui chơi thả ga. Nhìn vào viễn cảnh "nàng thơ" và "đại gia" đang say đắm trong men tình ấy, chẳng ai có thể mường tượng ra những sự thật kinh hoàng phía sau. Hắn dường như quên đi tội ác mà mình gây ra. Tại Đà Nẵng náo nhiệt cũng vậy, Trường cùng bạn gái "phượt" khắp nơi.

Cũng chính thời điểm này, quyết tâm không để kẻ thủ ác nhởn nhơ thêm nữa, lực lượng cảnh sát truy nã thuộc công an nhiều địa phương ngày đêm nỗ lực dõi theo dấu vết của hắn. Nhưng, chính kiểu trốn nã phong cách đại gia, vung tiền quá trán, thay hình đổi dạng của Trường khiến cơ quan truy nã gặp vô vàn khó khăn.

Khi cảnh sát đặt chân đến nơi này thì hắn lại nhanh chân tẩu thoát sang địa phương khác. Công cuộc tầm nã nhiều lúc như mò kim đáy bể. Cuối cùng đến ngày 10/4, lực lượng chức năng phát hiện những dấu vết của Trường ở TP. Đà Nẵng nên khoanh vùng sàng lọc giữa hàng ngàn, hàng triệu người.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng bắt đầu nhập cuộc. Qua công tác trinh sát và nắm tình hình, cảnh sát vẽ ra được hình hài mới của Trường. Hắn không còn là một kẻ cù bất cù bơ, một kẻ nợ nần, mà bây giờ đã là một đại gia tóc bạch kim. Nhưng rồi "con gà chết bởi tiếng gáy", chính việc "chơi trội" của gã đã trở thành một nhận dạng quan trọng giúp cảnh sát tìm ra manh mối.

Cuối cùng bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự nỗ lực của mình, cơ quan công an đã tóm gọn được hắn sau 3 ngày du hí Đà Nẵng. Đại gia rởm tra tay vào còng khi đang say sưa bên "nàng thơ" tại một điểm nghỉ dưỡng ở quận Thanh Khê.

Đối diện với cảnh sát, hắn dửng dưng đến mức vô cảm, thuật lại tội ác giết người của mình. Kẻ sát nhân máu lạnh cũng cho biết số tiền chiếm đoạt được của chị gái, hắn đã dùng hết cho bản thân và bao bạn gái đi du lịch. Khi được hỏi về lý do, Trường ngụy biện cho mình rằng bản thân đã ly dị vợ lại nuôi con nhỏ nên vô cùng túng quẫn. Hàng ngày, hắn đi làm gò hàn nhưng chẳng đủ trang trải cuộc sống. Từ đó, Trường đâm chán nản rồi bập vào cờ bạc, rượu chè. Cuối cùng, khi bị dồn ép nợ nần, hắn nảy sinh ý định giết chị gái để cướp tiền vàng.

Rõ ràng, lời ngụy biện trên chẳng thể che lấp được tội ác mà Trường gây ra. Có chăng nó chỉ khiến dư luận thêm phẫn nộ. Bởi cho dù túng quẫn vì gia đình và con nhỏ, nhưng chẳng ai có thể nào nhẫn tâm giết người lấy tiền. Chứ đừng nói đến giết chị gái, lấy tiền rồi lại mang đi bao gái, chơi bời khắp chốn.

Như đã phản ánh, Lê Lâm Trường, SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã đặc biệt về hành vi giết người và cướp tài sản. Ngày 7/3, nhân lúc cha mẹ ruột lên TP.HCM khám bệnh, nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ, Trường dùng thanh sắt đánh vào đầu chị ruột. Thấy nạn nhân kháng cự, Trường tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến khi chết hẳn rồi mở tủ lấy 3,5 cây vàng cùng số tiền hơn 100 triệu đồng bỏ trốn.

