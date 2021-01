Hàng chục 'xe ôm' công nghệ sập bẫy kẻ lừa đảo

Đối tượng Tuấn Anh bị Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình tạm giữ hình sự

Khoảng 15h ngày 6-1-2021, Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình tiếp nhận tin trình báo của một lái xe Grab bị một đối tượng đặt xe ôm công nghệ đến Bệnh viện 354 Đốc Ngữ và sau đó mượn tiền rồi bỏ trốn. Quá trình xác minh, Công an phường Vĩnh Phúc đã đưa một nghi can về trụ sở để điều tra làm rõ.



Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đấu tranh khai thác, Tuấn Anh khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo lái xe ôm công nghệ với thủ đoạn tương tự là dùng phần mềm Grab, Bee đặt xe 02 chiều từ một địa điểm đến các bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, lấy lý do thiếu tiền mua thuốc và vay tiền của lái xe từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng rồi tìm cách bỏ trốn. Quá trình điều tra, Công an quận Ba Đình hiện đã tiếp nhận 17 vụ trình báo đã bị Tuấn Anh lừa đảo. Trong đó có 01 vụ việc đối tượng Tuấn Anh mượn cả điện thoại iPhone 8 của lái xe rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

