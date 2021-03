Hải Phòng: Tội ác của kẻ đồi bại hiếp dâm cả cháu ruột khi anh chị vắng nhà

Công an huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối tượng Đỗ Văn Lại, SN 1976, ở thôn Bích Động, xã Liên Am (huyện Vĩnh Bảo). Lại là đối tượng đã hiếp dâm chính đứa cháu ruột của mình (dưới 16 tuổi) dẫn đến có thai 14 tuần tuổi.

Trước đó, ngày 12/3/2021, gia đình nạn nhân Đỗ Th.Tr (sinh ngày 30/7/2007, ở thôn Bích Động, xã Liên Am, Vĩnh Bảo) tố cáo Lại có hành vi quan hệ tình dục với Tr dẫn đến có thai. Lại còn là chú ruột, ở cùng thôn với cháu Tr. Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập Đỗ Văn Lại làm rõ sự việc.

Đối tượng Đỗ Văn Lại bị bắt về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Lại thừa nhận và xin đầu thú về hành vi quan hệ tình dục với cháu Tr.



Theo lời khai của Lại, ngày 9/7/2020, hắn đã 2 lần quan hệ tình dục với Tr tại nhà nạn nhân. Lợi dụng đợt Tr được nghỉ học, vào buổi chiều tối khi anh chị đi làm, Lại đã sang và hiếp dâm Tr.

Chưa dừng, từ đầu năm 2021 đến nay, Lại đã 3 lần quan hệ tình dục với cháu Tr dẫn đến có thai 14 tuần tuổi.

Thấy con gái có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, gia đình Tr đã gặng hỏi con và phát hiện ra kẻ làm chuyện đồi bại đó chính là em ruột mình, Đỗ Văn Lại.

Căn cứ tài liệu và lời khai của đối tượng, Công an huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Lại về hành vi hiếp dâm với người dưới 16 tuổi, theo Điều 142 Bộ Luật hình sự.

Hồ sơ vụ án hiện đã được Công an huyện Vĩnh Bảo chuyển tới cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hải Phòng) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, năm 1999, Đỗ Văn Lại đã từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, bị phạt tù chung thân.

Minh Lý

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật