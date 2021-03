Hải Phòng: Nghi vấn cha say rượu sát hại con trong đêm

Sự việc xảy ra vào khoảng tối 22/3 tại số nhà 441 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Ông C và con trai N.H.A.K, 15 tuổi (học sinh lớp 9 trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền) có mâu thuẫn, to tiếng trước khi A.K trọng thương, phải nhập viện



Thông tin xác minh ban đầu cho thấy, nhiều khả năng do ông C có sử dụng bia, rượu nên khi cãi nhau đã lỡ tay sát hại con. Sau khi con trai tử vong, người bố đã ra cơ quan công an đầu thú.



Gia đình đang lo hậu sự cho nam sinh xấu số N.H.A.K

Theo những người hàng xóm, đến sáng nay (23/3) thấy bên nhà ồn ào, lực lượng chức năng tới làm việc, họ mới hay biết có án mạng xảy ra ở ngôi nhà đó.

Một người khác cho biết thêm, cháu N.H.A.K là cậu bé ngoan, mẹ mất cách đây vài năm và bố của K (ông C) đi bước nữa. Khi biết tin cháu K tử vong, ai cũng bất ngờ, thương cháu.

Theo đại diện Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An, sáng nay, nhà trường nhận được thông tin từ người cô của em K. là em bị cảm, mất.

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của nam sinh N.H.A.K.

Kiều Lê





Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật