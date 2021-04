Hà Nội: Đường dây ma tuý cực lớn do nữ quái cầm đầu bị triệt phá

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – Công an Hà Nội vừa đã triệt phá một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý cực lớn, bắt giữ 7 đối tượng liên quan



Ổ nhóm này do đối tượng Nguyễn Thị Kịm Hương (SN 1985, trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Thông tin ban đầu cho thấy, ổ nhóm tội phạm ma tuý này có sự tham gia của nhiều đối tượng "tiền án, tiền sự" và hoạt động vô cùng tinh vi.

Ảnh minh hoạ

Trong số đó, nổi lên đối tượng Nguyễn Như Lý (trú tại Nghệ An). Đây là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm khu vực miền Trung đang bị Công an Nghệ An truy nã.

Lý là đầu mối chuyên cung cấp ma tuý cho Hương. Khi bị lực lượng công an vây bắt, Lý nhanh chân bỏ chạy, tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó, đối tượng bị "tóm gọn" khi đang lần trốn tại Hà Nội.

Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan công an thu giữ số lượng tang vật lên đến gần 60kg ma tuý tổng hợp.

T.Sơn

