Hà Nội: Bắt giữ đối tượng dùng dao chém vào mặt người dân

Sáng 7/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, CA quận Đống Đa vừa bắt giữ đối tượng truy nã Vương Bá Cường (SN 1974, trú tại xã Song Phương, Hoài Đức) về tội "Cố ý gây thương tích".



Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2020, giữa anh M. và người nhà Cường phát sinh tranh chấp làm ăn dẫn tới xô xát. Trong quá trình lời qua tiếng lại, Cường đã dùng dao chém vào mặt anh M. khiến nạn nhân thương tích nặng.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Cường. Ảnh: CA

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 27/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Bá Cường về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã đối với Cường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Cường đã bị Công an phường Thổ Quan phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Hiện Công an quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Hoài Đức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

C.Lê

