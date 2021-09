"Giám đốc ma túy" hay nói đạo lý sa lưới công an

Bắt giám đốc nhà xe An Phú Quý ở Nghệ An, thu giữ súng trong nhà

Sáng 10/9, tờ Tuổi trẻ cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thông tin ban đầu về việc bắt giữ ông Lê Dũng Thái (40 tuổi, ngụ thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Thái cùng tang vật tại cơ quan điều tra - Ản: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 7/9, ông Thái có đến trụ sở UBND huyện Hưng Nguyên và được cho là có hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự. Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt và đưa về trụ sở lập biên bản xử lý.

Đến chiều 9/9, cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Thái trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 4 túi ni - lông bên trong có nhiều viên nén nghi là thuốc lắc và 2 túi ni - lông chứa chất rắn (nghi là cần sa) có tổng khối lượng khoảng 30g; 7 cục dạng sừng (nghi là sừng tê giác) có khối lượng 711,915g, 2 xe ô tô cùng một khẩu súng, 25 viên đạn.

Cơ quan điều tra đang giám định tang vật để xác định hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của ông Thái.

"Giám đốc ma túy" rất hay lên MXH nói đạo lý

Đáng chú ý, trước khi bị bắt vì ma túy, giám đốc nhà xe lớn ở Nghệ An thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội nói đạo lý, giảng dạy về cách làm người, sống tốt cho xã hội, vượt qua nghịch cảnh để thành công ra sao... Đồng thời khẳng định bản thân mình là "người đàn ông của thời đại", "tạo ra sứ mệnh mang đến những điều hay ho, bổ ích"...

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân của Lê Dũng Thái có đến hơn 2 nghìn người theo dõi, đối tượng cũng rất chăm chỉ tương tác trên MXH và cực kì hay nói đạo lý.

Những caption nói đạo lý thường đi kèm ảnh và có lượt tương tác khá nhiều. Lê Dũng Thái có những dòng status "để đời" như:

- "Nếu tôi không làm việc tử tế chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay".

- "Xác định cầm lái trước là vừa, cuộc chơi này còn dài hơi quá, ai là người cầm lái lại phía sau mới là quan trọng".

""Tuổi trẻ hãy xông pha, quăng mình vào mạo hiểm, không thành công thì cũng thành nhân, đừng tính toán nhiều, nghĩ sao làm vậy, thành công hay không nhờ vào ý trời", vị giám đốc viết trên Facebook trước khi bị bắt vì ma túy

- "Từ số 0 nó mới lên số 1 nhưng về 0 là chuyện bình thường trong kinh doanh. Ai là người ở lại phía sau mới là bài toán khó cho doanh nghiệp, chờ kết quả sau đại dịch nhé. Làm lại từ đầu là nghề của tôi, bước ra đời lúc nào cũng chấp nhận làm lại từ đầu mà".

- "Hãy là người đàn ông của thời đại. Chúng tôi được tạo ra với sứ mệnh mang đến những điều hay ho, bổ ích cho các bạn".

Mặc dù chăm nói đạo lý trên MXH là vậy, song vị giám đốc này ở ngoài đời lại dấn thân vào con đường buôn bán "cái chết trắng" để rồi phải trả giá quá đắt!

