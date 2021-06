Giám đốc công ty thẩm mỹ viện bị khởi tố vì làm lây lan dịch

Sáng 21/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng, (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA) về tội Vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người.

Bị can này được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, phải có mặt tại cơ quan công an khi có yêu cầu để phục vụ điều tra.

Theo công an, Trọng (trú ở chung cư FHome Đà Nẵng) đã có hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định 5K về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại tháng 4, Trọng tổ chức cuộc họp có trên 30 nhân viên công ty tham gia. Cuộc họp diễn ra tại công ty từ 20h30 đến 22h15 ngày 2/5.





Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trọng. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo cảnh sát, trước khi vào họp, các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định. Nhưng sau đó, Nguyễn Quang Trọng yêu cầu nhân viên không mang khẩu trang.

Sau đó ít ngày, ngành y tế ghi nhận có 65 nhân viên công ty này mắc Covid-19. Trụ sở công ty ở đường Phan Châu Trinh và Điện Biên Phủ là "điểm nóng", bị phong tỏa 14 ngày.

Các cơ quan chức năng đã phải chi 7,1 tỷ đồng để thực hiện truy vết, cách ly và điều trị cho các ca mắc Covid-19 liên quan đến Công ty TNHH thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

