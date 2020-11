Giải cứu 4 phụ nữ bị đưa sang Trung Quốc làm “dâu”

Trước đó, chiều 3/11, tại địa bàn huyện Thọ Xuân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang Nguyễn Thị Dương (SN 1994), ở Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang trên đường đưa 4 người phụ nữ khác là N.T.C (SN 1993), L.T.C (SN 1997), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa; K.T.T.R (SN 1993), trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang và L.T.Q (SN 1988), trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau ra các tỉnh phía Bắc để vượt biên sang Trung Quốc.



Các đối tượng Hồ Thị Vớn, Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Châu Tuấn.

Mở rộng chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ Hồ Thị Vớn (SN 1989), trú Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng và Nguyễn Châu Tuấn (SN 1992), trú tại xã Tăng Phức Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là những đối tượng liên quan trong đường dây "Mua bán người" trên.

Trong đó, Hồ Thị Vớn, từng có thời gian lấy chồng người Trung Quốc tại tỉnh Hồ Nam từ năm 2016. Do cuộc sống khổ cực và mâu thuẫn với nhà chồng nên cuối năm 2019 đã bỏ về Việt Nam sinh sống. Không nghề nghiệp, lại sẵn có mối quan hệ với một số đối tượng "Mua bán người" bên Trung Quốc, Vớn đã kết nối với các đối tượng bên phía Trung Quốc thiết lập đường dây "Mua bán người" (chủ yếu là phụ nữ trẻ tuổi) từ Việt Nam bán sang Trung Quốc. Nhờ mạng xã hội (Wechat, zalo…), Vớn kết nối với nhiều đối tượng ở trong nước (trong đó có Dương) để tìm những phụ nữ trẻ tuổi Việt Nam đưa sang Trung Quốc.

Nguyễn Thị Dương là một đối tượng đã từng vượt biên lao động trái phép bên Trung Quốc nên cũng thông thạo đường đi, nước bước đã ra sức đăng tải thông tin lên mạng xã hội dụ dỗ, lôi kéo những phụ nữ nhẹ dạ cả tin để vượt biên sang Trung Quốc. Thông qua Dương, Nguyễn Châu Tuấn đã kết nối và tìm kiếm những phụ nữ đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam để nhập vào đường dây này đưa sang Trung Quốc.

Chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Dương đã dụ dỗ được 2 nạn nhân ở Thanh Hóa là N.T.C (SN 1993), L.T.C (SN 1997); Nguyễn Châu Tuấn đã lừa được 2 nạn nhân khác ở An Giang, Cà Mau là K.T.T.R và L.T.Q để đưa sang Trung Quốc. Đến ngày 3/11, Nguyễn Thị Dương thuê xe ô tô đón 2 nạn nhân tại Thanh Hóa và chạy thẳng lên Cảng hàng không Thọ Xuân đón 2 nạn nhân ở An Giang, Cà Mau vừa bay từ TP HCM ra nhập đoàn để đưa lên biên giới Việt - Trung giao cho Vớn bán sang Trung Quốc. Khi xe vừa lăn bánh khỏi Cảng hàng không Thọ Xuân thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng này khai nhận: Ngoài 4 phụ nữ vừa được Công an Thanh Hóa giải cứu, nhóm đối tượng này còn đưa trót lọt 5 phụ nữ khác sang Trung Quốc một cách bất hợp pháp.

Gia Hân

