Gia hạn tạm giữ giám đốc người Hàn giết người phi tang xác trong vali

Ngày 2/12, báo Người Lao Động đưa tin, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự lần thứ 1 đối với Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) để làm rõ vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Theo đó, ngày 29/11, Công an TP.HCM giữ đối tượng Jeong In Cheol trong trường hợp giữ người khẩn cấp đến hết ngày 2/12. Tuy nhiên, để điều tra thêm về những tình tiết quan trọng khác trước, trong và sau khi nghi phạm ra tay nên cơ quan chức năng đã quyết định gia hạn tạm giữ Jeong In Cheol.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/11, Công an TP.HCM nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một va li màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi là máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1 của Công ty Creata Việt Nam (địa chỉ số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7).

Jeong In Cheol tại cơ quan công an

Khám nghiệm hiện trường, Công an TP.HCM phát hiện ở tầng 3 căn nhà nhiều túi nilong to màu đen ở nhà vệ sinh. Bên trong va li và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người, sau này xác định là anh Han Tong Duk.

Công an TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ Jeong In Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền (Phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

Theo lời khai của Jeong In Cheol trên báo Vietnamnet, trước đây nạn nhân Han Tong Duk có hùn với nghi phạm số tiền 1,8 tỷ đồng để làm ăn nhưng bị thất bại.

Ngày 14/11 vừa qua, anh Han Tong Duk lại mượn Jeong In Cheol 2,7 tỷ đồng. 2 bên có thương lượng chuyện lãi suất và Han Tong Duk có hứa 2 ngày sau sẽ trả.

Tuy nhiên đến hạn, Han Tong Duk không giải quyết nợ. Jeong In Cheol hỏi thì ban đầu anh Han Tong Duk hứa hẹn, rồi sau đó lại nói cấn trừ khoản tiền 1,8 tỷ đồng đã giao cho Jeong In Cheol làm ăn trước đây.

Giai đoạn này, bản thân Jeong In Cheol cũng đang khó khăn, vay mượn tiền nhiều nơi vậy mà bạn lại có ý định trốn nợ nên nảy sinh ức chế và muốn giết bạn cho hả cơn giận.

Ngày 25/11, Jeong In Cheol ra siêu thị gần đó mua các dụng cụ như: Cưa tay, kiềm cộng lực, kéo, bịch nilong, 1 hộp găng tay cao su… mang về để tại công ty Crearta Việt Nam (số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7) do Jeong In Cheol làm giám đốc. Jeong In Cheol còn mua 10 viên thuốc ngủ tán ra thành bột để chuẩn bị sẵn.

Chiều hôm sau, Jeong In Cheol gọi điện thoại hẹn anh Han Tong Duk đến quán cà phê ở đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, gần nơi ở của mình để giải quyết chuyện nợ nần.

Tại trụ sở công ty, khi chỉ còn 2 người, Jeong In Cheol đã lấy bia có tẩm lượng lớn thuốc ngủ cực mạnh mời Han Tong Duk uống. Chỉ lúc sau, anh Han Tong Duk ngấm thuốc ngủ nên gục xuống.

Jeong In Cheol lột vòng vàng trên tay và lục soát lấy đi tiền mặt mà người bạn mang theo. Sợ Han Tong Duk thức dậy kêu cứu, Jeong In Cheol lấy gần chục khẩu trang nhét vào miệng bạn.

Khi thấy anh Han Tong Duk tắt thở, Jeong In Cheol liền kéo xác xuống tầng 1, dùng cưa và các vật dụng mang theo sát hại dã man, sau đó đưa lên sân thượng cất giấu.

Sau khi giết người, Jeong In Cheol thú nhận với một số nhân viên rồi lái xe bỏ đi.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

