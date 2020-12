Giả danh công an để lừa "chạy án"

Ngày 1/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Cường (SN 1972, trú tại Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Trước đó, ngày 3/11, Công an Cầu Giấy nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Phan Thị Anh và Lý Thị Nhung ( cùng trú tại Tam Nông, Phú Thọ, là người nhà của 2 bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố, tạm giam trước đó) về việc bị đối tượng giả danh cán bộ Công an quận Cầu Giấy để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 53 triệu đồng để xin cho 2 bị can được tại ngoại.

Theo trình báo của chị Phan Thị Anh thì lần đầu chị gặp người đàn ông trên là lái xe Grab. Khi biết "hoàn cảnh" của chị Anh, đối tượng này tự nhận là công an và nói có thể giúp chị "chạy án" cho người nhà.

Tuy nhiên, xác minh tại Công ty TNHH Grab, công an không xác định được ai là người lái xe Grab chở chị Anh vào ngày 26/10/2020. Chị Anh không có thông tin gì khác về đối tượng lừa đảo trên.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nhạy cảm, phức tạp, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của ngành công an. Công an quận đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự huy động lực lượng nhanh chóng, khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ: Nguyễn Minh Cường là đối tượng gây ra vụ việc trên. Tuy nhiên sau khi gây án, Cường đã bán nhà đi nơi khác.

Tiếp tục truy xét, đến ngày 17/11/2010, Công an quận Cầu Giấy đã bắt được Cường khi đối tượng đang thuê trọ tại phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Cường khai do từng là công dân phục vụ nghĩa vụ có thời hạn trong lực lượng công an. Khi ra quân, anh ta làm nghề lái xe ôm công nghệ.

Ngày 26/10/2020, khi Cường chở chị Anh trên đường đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy, thì được chị Anh nói chuyện về việc hiện nay người nhà của chị Anh và chị Nhung đang bị tạm giam tại Công quận Cầu Giấy nên đã nảy sinh ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Anh.

Cường nói với chị Anh bản thân Cường là cán bộ Công an quận Cầu Giấy hóa trang, Cường có khả năng xin cho người nhà chị Anh được tại ngoại. Để lấy lòng tin, ngày 26/10/2020, Cường mặc quần, đi giày tất giống công an, hẹn chị Anh và chị Nhung tới để nhận tiền.

Từ ngày 26/10/2020 đến 28/10/2020, Cường đã nhận tiền của chị Anh và chị Nhung tổng cộng 53.400.000VNĐ.

