Gã đàn ông mở nhiều lối thoát hiểm "bí ẩn" phía sau khu vườn nuôi gà đá

Ngày 21-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ Lê Chí Thiện (54 tuổi; ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng có liên quan.

26 đối tượng liên quan đã bị bắt tại trận khi tham gia đá gà ăn tiền. Ảnh: Văn Vũ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 20-12, tại một khu vườn ở khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang do Thiện làm chủ có tổ chức đá gà ăn tiền với 26 đối tượng tham gia. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Quang đột kích bắt quả tang và thu giữ các đối tượng liên quan cùng tang vật gồm: gần 300 triệu đồng, 6 con gà, hàng chục chiếc xe máy...

Ông Thiện đã thừa nhận mở nhiều lối thoát hiểm cho những người đến chơi đá gà có đường chạy an toàn. Ảnh: Văn Vũ

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định tụ điểm này do ông Thiện đứng ra tổ chức với rất nhiều lối thoát hiểm phía sau khu vườn. Trong nhà ông Thiện thường nuôi hàng trăm con gà trống để bán lại cho những người có nhu cầu tham gia đá gà ăn tiền.

Gã đàn ông này còn khai nhận nuôi gà đá thuê cho các đối tượng khác. Ngoài ra, ông Thiện còn là "trọng tài", vừa đứng ra thu tiền xâu và vừa môi giới để lấy hoa hồng mỗi khi tổ chức đá gà. Để qua mắt cơ quan chức năng, Thiện phân công người cảnh giới từ xa nhằm tránh sự theo dõi và truy bắt. Mỗi lần tổ chức, có hàng chục con bạc đủ mọi lứa tuổi ở nhiều địa phương khác nhau tụ tập lại chơi đá gà ăn tiền với mỗi độ từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng.

