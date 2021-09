Đòi tiêm vaccine Pfizer, cầm dao chém lực lượng chức năng

Ngày 13/9, TAND huyện An Phú, tỉnh An Giang, mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt (33 tuổi, ở xã Khánh An, huyện An Phú) về tội Chống người thi hàng công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30, ngày 1/9, thực hiện kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn dân trên địa bàn xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Tổ lấy mẫu test nhanh tiến hành lấy mẫu hộp 3 người tại gia đình Suốt.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt tại tòa.

Các thành viên trong gia đình đều nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, Suốt lại không đồng ý lấy mẫu mà yêu cầu nếu được tiêm vaccine Pfizer thì mới cho lấy mẫu.

Mặc dù, được Tổ công tác nhiều lần giải thích, nhưng Suốt vẫn không chấp hành. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ bước vào nhà Suốt thì bị anh ta dùng dao tầm bức chém loạn xạ gây thương tích cho một công an xã.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng lại không có thái độ ăn năn, hối cải. HĐXX đã tuyên Nguyễn Hoàng Suốt 2 năm 6 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

