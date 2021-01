Đổi kiểu tóc để trốn công an

Ngày 6/1, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Liêm (45 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đặng Thanh Liêm cắt tóc để tránh bị phát hiện. Ảnh: Nhật Linh.

Rạng sáng 31/12, CSGT phát hiện người đàn ông có biểu hiện nghi vấn di chuyển trên quốc lộ 91, đoạn qua xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú. Người này rao bán nông sản nhưng chở theo một túi lớn chứa cây, lá phơi khô.



Thấy cảnh sát, tài xế nhảy xuống sông bỏ trốn. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định xe máy chở 16 kg hoa, cành cần sa phơi khô.

Từ xe máy để lại hiện trường, cơ quan điều tra xác định ông Liêm là người đã bỏ chạy.

Số cây, hoa cần sa mà cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Linh.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Liêm khai đã chở thuê cây, lá cần sa từ Tịnh Biên (An Giang) về Cần Thơ để hưởng tiền công 700.000 đồng/kg.



Sau khi trốn thoát, ông Liêm cắt kiểu tóc khác trước đây nhằm tránh bị phát hiện.

Theo lời khai, trước đó, tài xế này đã nhiều lần vận chuyển thuê cây, lá cần sa khô. Cảnh sát đang truy tìm người thuê ông Liêm chở loại cây chứa chất gây nghiện này.

Theo Việt Tường

Zing

