Đọc lệnh bắt tạm giam bị can qua vách chắn phòng dịch

Chiều 17/6, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thị Kim Văn (36 tuổi, quê Sóc Trăng, cư trú tỉnh Takeo, Campuchia) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Để phòng chống dịch Covid-19, cán bộ điều tra đã dựng kính ngăn cách khi đọc lệnh bắt tạm giam bị can.

Liên quan vụ án này, Lê Ngọc Đức (53 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (51 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) đang bị cơ quan điều tra xem xét xử lý về vai trò đồng phạm.

Cán bộ điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Sơn Thị Kim Văn. Ảnh: Hòa Trang.

Theo nhà chức trách, tối 26/5, Đức và Sơn đưa một phụ nữ đến cột mốc số 263 thuộc xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang để giao cho Văn đưa sang Campuchia. Hôm đó, họ bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông bắt giữ.

Văn khai đã nhiều lần móc nối với Đức để đưa người từ biên giới Việt Nam sang Campuchia theo đường dây của người đàn ông tên Rươn. Mỗi lần đưa người vượt biên thành công, ông Rươn trả công cho Văn 2 triệu, Đức 3 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra để xử lý những người liên quan.

Theo Zingnews

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật