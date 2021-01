Điều tra vụ cô gái trẻ bị sát hại giữa đường

Chiều 8/1, thông tin cho biết Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) phối hợp với Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ về viêc một cô gái trẻ bị sát hại giữa đường.

(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)





Theo đó, vào khoảng 12h ngày 8/1 tại khu phía sau công ty TNHH MTV S Việt Nam (khu công nghiệp Liên Phương, Thường Tín) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, một cô gái đi xe máy bất ngờ bị một nam thanh niên dùng hung khí sát hại, tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thường Tín và Công an Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Hiện tại cơ quan Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng gây ra vụ án nói trên.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật