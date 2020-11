Điều tra việc người đàn ông bỗng nhiên bị đánh hội đồng

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 17/11. Nạn nhân là anh Đặng Hoàng Hiệp, (SN 1977, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Anh Hiệp cho biết, khoảng 23h ngày 17/11, khi đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Tố Hữu hướng đi Hà Đông, anh bị một xe ô tô khác va chạm nhẹ vào đuôi xe.

Anh và chủ xe va chạm đã chủ động bắt tay, hòa giải, không có gì xảy ra. Tuy nhiên, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện gây chuyện với anh Hiệp, sau đó xảy ra xô xát.

Nạn nhân trong vụ va chạm giao thông, bị vu vạ "ăn không trả tiền" sau đó bị đánh hội đồng

Sau đó, anh Hiệp được người nhà đưa tới Bệnh viện Xây dựng chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy, anh Hiệp bị đánh đa chấn thương cổ, gãy gai sau C6, C7.“Tôi và người đàn ông này không biết nhau, không liên quan tới vụ va chạm xe. Anh này từ đâu chạy đến, chửi mắng và đẩy tôi ngã. Hai bên có xảy ra cự cãi, anh này gọi thêm người đuổi đánh, lôi tôi vào một nhà hàng trên đường Tố Hữu, vu cho tôi “ăn xong gây sự không trả tiền”, bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi rồi đánh hội đồng tôi” - anh Hiệp nói.

Gần một tuần qua, anh Hiệp phải nghỉ làm để điều trị, cổ được nẹp cố định, không được di chuyển.

Gia đình anh sau đó đã có đơn tường trình gửi Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Nhân Chính việc anh bị hành hung gây thương tích.

Quản lý nhà hàng trên đường Tố Hữu khẳng định không có việc nạn nhân "ăn xong không trả tiền" như nhóm hành hung hội đồng anh Hiệp nói.



Xác nhận với VietNamNet, anh N.N.D, quản lý nhà hàng trên đường Tố Hữu (địa điểm được nạn nhân nêu trong đơn tố cáo bị đánh hội đồng do “ăn xong gây sự không trả tiền”) khẳng định: cả nạn nhân và nhóm người đánh hội đồng đều không phải là khách của nhà hàng thời điểm xảy ra sự việc.

“Tôi đang phục vụ khách bên trong nhà hàng thì thấy xô xát ở bên ngoài. Một người đàn ông bỏ chạy đến khu vực vỉa hè trước nhà hàng của chúng tôi, bị một nhóm người đuổi đánh. Sự việc xảy ra bên ngoài, không liên quan gì đến nhà hàng chúng tôi”.

Anh D. khẳng định, không có chuyện anh Hiệp “ăn xong gây sự không trả tiền” của nhà hàng.

“Người bị đánh không hề bước chân vào nhà hàng chúng tôi. Lúc đó khoảng 23h đêm, quán chỉ còn một bàn khách dùng muộn chuẩn bị ra về” – quản lý nhà hàng trên đường Tố Hữu cho biết.

Anh D. cho hay, ngày 19/11, anh được Công an phường Nhân Chính mời đến trụ sở để lấy lời khai vào biên bản sự việc.

“Tôi đã tường trình đầy đủ những nội dung tôi chứng kiến. Chúng tôi không biết lý do, nguyên nhân sự việc nói trên. Tôi xác nhận, việc người đàn ông bị một nhóm người đuổi đánh là có thật, sau đó tôi mới biết nạn nhân tên là Hiệp” – anh D. nói.

Đại diện công an phường Nhân Chính cho biết, công an phường đã tiếp nhận đơn thư tố cáo của gia đình nạn nhân, đã tiến hành lập biên bản, lấy lời khai của các nhân chứng... liên quan tới vụ việc.

“Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Công an quận sẽ thông báo với gia đình khi có kết quả điều tra” – lãnh đạo công an phường Nhân Chính nói.

