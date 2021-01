Diễn biến mới vụ trốn truy nã rồi lộ diện trên tivi

Ngày 10-1, một nguồn tin xác nhận Cơ CSĐT Công an TP HCM vừa phục hồi điều tra vụ án Nguyễn Minh Tân (SN 1958, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về hành vi giết người, đồng thời nhập vụ án "Gây rối trật tự công cộng" để xử lý chung.

Ngày 22-12-2020, VKSND TP HCM nhận thấy còn nhiều điểm bất cập nên đã trả hồ sơ vụ án Nguyễn Minh Tân để công an cùng cấp điều tra bổ sung. VKSND TP HCM yêu cầu công an thay đổi quyết định khởi tố bị can ngày 11-11-1994 vì cho rằng hành vi của Tân có dấu hiệu tội giết người.

Trước đó, năm 2015, TAND TP HCM tuyên Nguyễn Minh Tân 18 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Xử sơ thẩm lần 2, TAND TP HCM tuyên phạt Tân 24 tháng tù.

Phía gia đình người bị hại không đồng tình với việc cơ quan điều tra đình chỉ tội danh "Giết người" đối với Tân nên liên tục có kiến nghị đến các cơ quan tố tụng và kháng cáo sau khi có bản án sơ thẩm.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 1994, Tân làm trong đội bảo vệ khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM. Rạng sáng 11-11-1994, Hùng ngồi nhậu cùng nhóm thanh niên ở đầu hẻm đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Lúc này, Nguyễn Long đi ngang qua, xảy ra mâu thuẫn với nhóm đang ngồi nhậu nên bị vây đánh. Cũng lúc đó, hai người quen của Long đi tới, liền lao vào đánh giải vây. Nhóm của Tân dùng dao và mã tấu đâm chém loạn xạ khiến một người gục xuống, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng.

Năm 1995, vụ án được đưa ra xét xử nhưng Nguyễn Minh Tân bỏ trốn. Công an TP HCM truy nã Tân tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng", khi nào bắt được sẽ đưa ra xét xử sau.

Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Minh Tân đã thay tên đổi họ thành Võ Minh Hùng, làm đội phó bảo vệ khu phố 5 tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Năm 2014, Tân tham gia bắt cướp, được chương trình "Tỏa sáng giữa đời thường" ghi hình phát lên tivi. Gia đình bị hại phát hiện và đã báo công an.

