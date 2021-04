Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 10 tố bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể, quay clip sau cuộc nhậu

Liên quan tới vụ việc trên, chiều 15/4, thông tin với PV, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, đơn vị đã chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Bình vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân trong quá trình cơ quan chức năng giải quyết vụ việc tại địa phương.

Đồng thời, đơn vị cũng có văn bản kiến nghị gửi tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị điều tra, làm sáng tỏ vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nạn nhân.

Trước đó, Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, lãnh đạo xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) xác nhận Công an huyện Phú Bình đang phối hợp điều tra đơn tố cáo hiếp dâm tập thể từ gia đình 1 nữ sinh THPT.

Theo đó, Công an huyện Phú Bình nhận được đơn của ông D. (trú tại địa phương) tố cáo việc con gái ông là cháu T. (SN 2005) bị một nhóm đối tượng hiếp dâm tập thể tại khu vực xã Kha Sơn (Phú Bình).

Ảnh minh họa

Quá trình xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy: Vào trưa ngày 1/1/2021, một học sinh lớp 10 có tên là T. đã mời 7 người bạn đến 1 ngôi nhà cũ bỏ không để nhậu.

Sau khi ăn và uống rượu, bia, nữ sinh T. say và ngủ tại chỗ. Thấy vậy một vài thanh niên trong nhóm đã có hành vi "quan hệ" với T., nhóm khác thì đứng bên ngoài quay lại clip.

Đến ngày 26/3 đoạn clip trên bất ngờ bị lộ và phát tán ra bên ngoài. Biết được câu chuyện, bố của T. đã làm đơn trình báo.

Công an huyện Phú Bình nhận thấy do T. chưa đủ 16 tuổi, vụ việc có dấu hiệu của hành vi "Hiếp dâm người chưa đủ 16 tuổi" nên đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý theo thẩm quyền.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Đây là một vụ việc xâm hại tình dục nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự bởi vậy việc cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm là hết sức cần thiết. Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì tại thời điểm sự việc xảy ra, nạn nhân chưa đủ 16 tuổi và đang trong tình trạng say xỉn, không có khả năng tự vệ. Quy chiếu luật, hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục tập thể với nạn nhân sẽ cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015. Với tình tiết "nhiều người hiếp dâm một người" thì những đối tượng phạm tội sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, dưới 18 tuổi thì sẽ áp dụng quy định về người dưới 18 tuổi phạm tội, cụ thể như sau: Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm: 1. Cảnh cáo; 2. Phạt tiền; 3. Cải tạo không giam giữ; 4. Tù có thời hạn. (Điều 98 BLHS). Hình phạt tù có thời hạn được quy định tại Điều 101 BLHS 2015 như sau: "Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau: 1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định; 2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định". Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ đối tượng nào đã ghi hình sự việc và phát tán ra ngoài. Hành vi quan hệ tình dục là hành vi đồi trụy bởi vậy nếu đối tượng nào ghi hình, phát tán những hình ảnh này thì có thể bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, nếu mục đích là để xúc phạm danh dự nhân phẩm của nạn nhân thì hành vi này có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi, tính chất mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

C.Lê - V.Hưng





Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật