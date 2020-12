Diễn biến mới vụ người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi ở TP.HCM

Ngày 30/11, Công an quận 12 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Dung (26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Nạn nhân là bé T.N.K.C. (3 tuổi), đang trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết bé C. nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực, lưng, hông, chảy máu tai, bầm 2 mắt.

Theo công an, ngày 17/11, bé C. đi vệ sinh bẩn nên Dung dùng tay tát vào mặt con, khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Người mẹ tiếp tục nắm tóc, đánh đập con gái. Sau đó, bé C. ngất xỉu và được Dung chở đi bệnh viện cấp cứu.

Sau gần hai tuần điều trị, nạn nhân vẫn đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi đồng 2 với tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, chết não...

Bà T.T.P. (mẹ của Dung) cho biết con gái bỏ nhà đi bụi từ năm 18 tuổi. Dung sinh 5 người con, chỉ có 2 con sống cùng, một bé gửi về nội và 2 bé gửi về ngoại.

