Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ "say rượu" ra "giải cứu" chồng vi phạm quy định phòng chống dịch ở chốt kiểm soát

Ngày 15/9, tin từ Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lợi (SN 1978, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Nguyễn Thị Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5/9/2021, sau khi uống rượu tại nhà, chồng của Nguyễn Thị Lợi đã điều khiển xe máy đi đến khu dân cư. Khi đi đến chốt của tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 (tổ dân phố số 1, phường Ngọc Thuỵ) đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu ngõ 75 (Ngọc Thuỵ), chồng của Nguyễn Thị Lợi bị tổ công tác yêu cầu quay xe, không được qua chốt do không chấp hành quy định phòng chống dịch, không có giấy đi đường. Thấy vậy, người đàn ông này đã gọi cho vợ ra "ứng cứu".

Một lúc sau, Nguyễn Thị Lợi đi bộ ra chốt và lao vào chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Mặc cho tổ công tác giải thích, người phụ nữ này vẫn tiếp tục hành vi chửi bới và đánh đạp vào người, vào mặt một chiến sĩ công an.

Thấy Lợi có biểu hiện say rượu và không làm chủ được hành vi, tổ công tác đã khống chế đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Lợi thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Thị Lợi là 0,724mg/l.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Ca (tổng hợp)

