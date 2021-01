Diễn biến bất ngờ vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm, chiều 14/1, Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó trưởng Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc N.N.A.T. (SN 2006), nữ sinh lớp 7 trường THCS Võ Trường Toản (huyện Châu Đức) bị xâm hại đến mang thai và tự sinh con tại nhà tắm.

Trường THCS Võ Trường Toản - nơi nữ sinh theo học.





Trên VTC News, Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp - Phó trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết, do nữ sinh dưới 16 tuổi nên cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án, tuy nhiên, phía gia đình nữ sinh hiện vẫn chưa hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng chưa xác định được người làm T. có thai (tức cha đứa bé) là ai. Theo Thượng tá Hiệp, thông tin một người đàn ông 30 tuổi tên H. đến nhận làm cha bé gái mà T. sinh ra chỉ là thông tin một chiều từ gia đình cung cấp cho báo chí.

Đến thời điểm này, công an vẫn đang truy tìm người xâm hại và khiến nữ sinh T. mang thai.

Cũng theo Công an huyện Châu Đức, về vấn đề mẹ của T. cũng sinh con khi chưa đủ tuổi vị thành niên, sau khi xử lý xong vụ việc của nữ sinh mới có thể nghĩ đến việc mở rộng điều tra.



Cô Nguyễn Thị Bảy - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nơi nữ sinh T. (sinh năm 2006, học lớp 7) theo học cho biết do năm cấp 1, T. ở lại 2 lớp nên hiện nữ sinh đang học chung lớp với em gái ruột tên Tr.

Cô Bảy cũng thông tin , theo sơ yếu lý lịch tại trường học thì mẹ của nữ sinh T. là chị T.T.Đ năm nay mới 29 tuổi. Cô Nguyễn Thị Bảy thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra chị Đ., mẹ của T. bày tỏ mong muốn dư luận và nhà trường hãy để cho T. và gia đình bình yên, không muốn tiếp bất kỳ ai đến nhà.

Trước đó, Tr. (13 tuổi), em gái ruột học chung lớp với T. cho nhà trường biết vào năm lớp 6, T. có quen người đàn ông 30 tuổi qua mạng và sau đó bị người này dụ đi chơi.

Trên báo Tuổi Trẻ , chị Đ (mẹ của nữ sinh mang thai và sinh con, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết mình đã ly dị chồng và một mình nuôi hai con, trong đó T. là con lớn. Hàng ngày chị đi làm đến tối mới về nên không có thời gian để ý đến con. Các cháu ở nhà với ông bà ngoại.

Người phụ nữ này cũng cho biết đã có người thanh niên tên H. (30 tuổi, ngụ H.Châu Đức) đến thăm hỏi, nhận là bố của cháu bé con T. Người này muốn phụ giúp chăm sóc cho mẹ con T. rồi chờ đủ 18 tuổi sẽ làm lễ cưới.

Trước đó, vào khoảng 4-5h sáng ngày 3/1, chị Đ. đang ngủ thì nghe tiếng trẻ khóc trong nhà tắm. Chị thức dậy và đi tới nhà tắm thì bàng hoàng thấy con gái mình mới sinh một bé gái nặng khoảng 2,5kg.

Chị Đ. sau đó đã đưa con gái và cháu bé đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe. Hai mẹ con T. được nằm điều trị, theo dõi trong 5 ngày và xuất viện về nhà trong tình trạng khỏe mạnh.

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho biết căn cứ Khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự thì hành vi giao cấu đối với em T. (sinh năm 2006) của nam thanh niên không thuộc các điều khoản bắt buộc có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại dưới 18 tuổi để khởi tố. Do đó, cơ quan điều tra vẫn phải tiến hành khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật mà không cần chờ gia đình nạn nhân tố cáo. Luật sư Quân cũng cho rằng cơ quan điều tra cần xác định thời điểm hai bên giao cấu. Nếu em T. trên 13 tuổi và hành vi giao cấu là thuận tình thì nam thanh niên bị xử lý về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nam thanh niên sẽ bị phạt từ 3 năm đến 10 năm vì làm nạn nhân có thai theo Điều 145 Bộ luật Hình sự.



