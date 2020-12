Đi chơi đám cưới về, nữ sinh 12 tuổi bị 2 thiếu niên thay nhau hiếp dâm

Ngày 23-12, Công an huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn D. (15 tuổi) và Lương Văn K. (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong (Quế Phong) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, do có quen biết nhau từ trước nên tối 15-12, em H. (12 tuổi) đi chơi đám cưới ở xã Tiền Phong với Lương Văn K. và Hoàng Văn D.. Tại đây, cả 3 cùng uống rượu rồi đi về phòng riêng tại nhà của K. gần đó để ngủ. Trong đêm K. và D. đã thay nhau khống chế hiếp dâm em H. nhiều lần.

Sáng 16-12, em H. được K. chở về nhà. Bố mẹ của H. sau đó hỏi thì được con gái cho biết bị 2 thiếu niên hiếp dâm nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được trình báo, Công an huyện Quế Phong đã lập tức triệu tập Hoàng Văn D. và Lương Văn K. lên trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Tại công an, bước đầu K. và D. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

