Đến đám tang trộm hòm tiền phúng điếu

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang truy bắt hai kẻ trộm cắp tài sản tại một đám tang trên đường Hồ Văn Miên, thuộc phường An Thạnh.

Nam thanh niên bưng hòm tiền phúng điếu chạy ra ngoài. Ảnh: Cắt từ clip.

Khoảng 23h ngày 3/1, hai thanh niên đi xe máy đến đám tang. Một người đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đi thẳng vào trong ôm hòm tiền phúng điếu.



Anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài rồi leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Sự việc được camera an ninh của gia đình ghi lại.

Qua truy xét, công an phát hiện hòm phúng điếu bị vứt lại ven đường cách đám tang khoảng 2 km, toàn bộ tiền bên trong đã bị lấy đi.

