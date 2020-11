Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Trưa 21/11, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về việc kết thức điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao để truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự đối với 4 bị can.



Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị truy tố với ông Nguyễn Đức Chung – nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội với tội danh "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Ngoài ra, còn có 3 bị can khác bị đề nghị truy tố, gồm: Phạm Quang Dũng (SN1983, nguyên cán bộ Công an, trú tại Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, Chuyên viên Phòng thư ký biên tập– VP UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập– VP UBND TP Hà Nội).

Kết luận điều tra trên đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt đến các bị can và chuyển VKSND Tối cao để truy tố theo quy định của phát luật.

