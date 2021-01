Đạp vào bụng công an vì bị ngăn cản đánh bạc

Ngày 16/1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Trần Chí Hùng (29 tuổi, ngụ xã Kiến An) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Chiều 13/1, Hùng với nhiều người chơi lắc xí ngầu (tài xỉu) ăn tiền ở ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, thì bị đoàn tuần tra đảm bảo an ninh trật tự giải tán. Khi lực lượng làm nhiệm vụ làm thủ tục thu giữ tang vật thì Hùng ngăn cản.

Trần Chí Hùng làm việc với cảnh sát. Ảnh: Nghiêm Túc.

Thấy Hùng lớn tiếng mắng chửi những người trong đoàn kiểm tra, anh Lê Trung Nhất (công an xã Kiến An) dùng điện thoại quay clip. Hùng sau đó nắm cổ áo anh Nhất, giật đứt phù hiệu và đạp vào bụng cán bộ công an xã.



Lực lượng của Công an huyện Chợ Mới sau đó đã đến hiện trường bắt giữ Hùng.

