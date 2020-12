Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị bắt

Sáng 16/12, nguồn tin từ Công an TP.HCM xác nhận cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP (Saigon Co.op).

Ông Diệp Dũng 52 tuổi, từng là thành ủy viên, được Thành ủy TP.HCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020, được giới thiệu bầu làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ tháng 8/2015.

Ông Diệp Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Saigon Co.op.

Ngày 27/7, Thanh tra TP.HCM công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op.

Kết luận nêu rõ việc tăng vốn điều lệ năm 2020 của Saigon Co.op được thực hiện chưa đúng quy định khi huy động nguồn vốn từ bên ngoài mà không phải là thành viên của HTX. Đồng thời, các HTX thành viên góp vốn trước khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận, cũng không cung cấp các hồ sơ liên quan việc góp vốn và huy động vốn.

Đặc biệt, một số HTX thành viên đạt mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỷ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn HTX có lợi nhuận chỉ 24-500 triệu đồng lại góp hàng trăm tỷ đồng. Trong các năm 2018, 2019, 6 HTX thành viên kinh doanh không hiệu quả.

Liên quan đến việc phân phối lợi nhuận, Thanh tra TP.HCM nhận thấy trong năm 2015, Saigon Co.op đã kết chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng sang quỹ đầu tư phát triển, đồng thời không trích lập quỹ dự phòng tài chính, trái với quy định tại Khoản 2, Điều 23 và Khoản 5, Điều 21 của Thông tư 83/2015/TT-BTC.

Đến nay, đơn vị cũng chưa xây dựng quy chế quản lý nguồn vốn và chưa mở sổ theo dõi khi tiếp nhận tài sản không chia từ Liên hiệp HTX mua bán TP và nguồn tài trợ khác theo quy định.

Kết luận thanh tra khẳng định những sai phạm này thuộc trách nhiệm của HĐQT Liên hiệp HTX, Thành viên Liên hiệp HTX, ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan các thời kỳ.

Ngày 18/9, ông Diệp Dũng hoàn tất bàn giao công việc với HĐQT Saigon Co.op. Tại phiên làm việc, ông Diệp Dũng đã bàn giao chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và công việc của chức danh Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật cho Saigon Co.op.

