Cụ ông 60 tuổi sa lưới sau 41 năm lẩn trốn

Ngày 22/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Trần Văn Phi (60 tuổi, thường trú tại ấp Lộc Thanh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) sau hơn 41 năm trốn truy nã về tội Phản cách mạng lật đổ chính quyền.



Trần Văn Phi.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện người có tên là Trần Văn Lắng (66 tuổi, thường trú tại tổ 1, ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Long An xác minh, làm rõ.



Qua đó, đã phát hiện Trần Văn Lắng chính là Trần Văn Phi đã bỏ trốn từ ngày 1/1/1980 khi đang thi hành bản án 15 năm tù tại Trại giam Cây Cầy (đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) về tội phản cách mạng lật đổ chính quyền.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Phi khai nhận sau khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ đã lẩn trốn đến địa bàn Đồng Nai. Tại đây, Phi lập gia đình và sinh được 5 người con. Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục bàn giao Phi cho Trại giam Cây Cầy tiếp tục thi hành án.

