Công an thông tin diễn biến mới nhất vụ đâm chết người tình rồi tự sát trong lều cá

Ngày 12/12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp cùng Công an TP.Bắc Giang tích cực điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ tử vong trong chòi cá .



Trước đó, vào khoảng 9h sáng 11/12, tại khu vực lều trông cá của gia đình ông T. ở thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, TP Bắc Giang, nhân dân phát hiện có hai người chết trên giường bên trong lều trông cá, trên người có nhiều thương tích. Ngay sau đó, người dân đã báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an TP.Bắc Giang và các đơn vị nghiệp vụ khác điều tra, xác minh.

Qua quá trình điều tra, xác định 2 thi thể được xác định là anh Thân Văn N. (SN 1985, trú tại thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, TP.Bắc Giang và chị Đỗ Thị H. (SN 1986, trú tại thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Cả 2 cùng tử vong trên giường trong chòi cá, trên cơ thể có rất nhiều vết đâm.

Khu vực xảy ra vụ án. (Ảnh: Tuấn Minh)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa anh N. và chị H. có mối quan hệ tình cảm với nhau được 1 thời gian. Vào chiều 10/12 là ngày giỗ mẹ anh N., gia đình có làm cơm cúng, chị Hòe đã đến thắp hương và ăn cơm tại nhà anh N. ở thôn Đồng Bùi. Sau đó hai người cùng nhau ra lều trông cá của ông T. (là bố anh N.). để nghỉ ngơi. Đến 20h ngày 10/12, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, anh N. đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Gây án xong, anh N. nằm bên cạnh nạn nhân rồi tiếp tục dùng dao tự đâm vào vùng ngực trái của mình dẫn đến tử vong.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh N. đã ly dị, có một con gái, làm nghề tự do. Còn chị H. đang làm công nhân, chồng mất cách đây nhiều năm, có 2 con (đang học lớp 8 và lớp 4).

Được biết hai người có quan hệ tình cảm với nhau đã 2 năm. Theo người nhà chị H. thì mối quan hệ này không được gia đình chị H. đồng ý.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

