Công an tạm giam Lê Thị Bình

Ngày 22/12, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bình (44 tuổi, ở phường An Thới, quận Bình Thủy).

Bị can Lê Thị Bình bị công an bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Các quyết định, lệnh bắt tạm giam nêu trên được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở bị can, thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá Đảng, Nhà nước.

Nhà chức trách cho biết vụ án đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Đình Đình

Zing

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật