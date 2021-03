Công an làm việc với nhóm bảo vệ vung gậy sắt đánh dã man một công nhân

Nhóm bảo vệ bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 24/3, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã làm việc với Trần Văn Phong (29 tuổi, quê Trà Vinh), Danh Vũ Hải (23 tuổi, quê Kiên Giang) và Đỗ Thanh Hiển (24 tuổi, quê Đắk Lắk, cùng làm bảo vệ) để làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Theo điều tra, sáng 23/3, anh Nguyễn Xuân Nam (32 tuổi, quê Đắk Lắk) là công nhân của Công ty TNHH Glory Oceanic (phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) đến làm việc nhưng không đeo thẻ ra vào. Nhóm bảo vệ trực ở cổng công ty ngăn lại, không cho vào, sau đó hai bên xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Lúc này, nhóm bảo vệ đã dùng gậy gỗ, gậy ba khúc bằng kim loại đánh liên tiếp vào đầu anh Nam gây thương tích. Sau khi đánh đập nạn nhân, một số bảo vệ còn lớn tiếng đe dọa, thách thức.

Nam công nhân (áo cam) bị nhóm bảo vệ (vòng tròn đỏ) hùng hổ cầm gậy sắt tấn công.

Diễn biến vụ việc được một công nhân dùng điện thoại ghi lại đưa lên mạng xã hội vào sáng 23/3. Chỉ vài giờ đăng tải, đoạn clip nhận hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, tỏ ra bất bình trước sự hung hãn của nhóm bảo vệ.

Sau vụ việc trên, Công an phường Hội Nghĩa phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên đưa nhóm bảo vệ trên về cơ quan công an để làm việc.

Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Công an cũng tiến hành làm việc với bị hại nhưng bị hại vẫn chưa có yêu cầu xử lý hình sự.

Hiện công an thị xã Tân Uyên tiếp tục vận động và tiến hành trưng cầu giám định thương tích của bị hại để làm căn cứ xử lý theo quy định.

