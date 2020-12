Con rể dùng xẻng đánh mẹ vợ vì bị la rầy

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Chau Done (49 tuổi, ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức, H.Tri Tôn, An Giang) về hành vi giết người. Chau Done đã giết chết mẹ vợ của mình.

Chau Done tại Cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Theo điều tra ban đầu, tối 29/11, Chau Done uống rượu say, cãi vã với vợ tại nhà ở xã An Tức. Bà Néang Srây (73 tuổi, mẹ vợ của Chau Done) sống cạnh bên, qua can ngăn rồi về nhà nằm nghỉ. Một lúc sau hai người tiếp tục gây gổ lớn tiếng, bà lão sang la rầy.

Chau Done bực tức, lấy cây xẻng sắt dài gần một mét đánh vợ ngất xỉu rồi xông đến đánh vào đầu mẹ vợ.

Hung khí Chau Done dùng gây án. Ảnh: Vietnamnet

Gây án xong, Chau Done bỏ đi. Người nhà phát hiện bà Srây nằm bất tỉnh dưới đất, đầu chảy nhiều máu liền đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Còn Chau Done bị công an bắt ngay sau đó.

Hương Ly (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật