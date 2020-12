Con nghiện dùng búa bổ củi phá két trộm vàng

Ngày 7/12, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thắng (SN 1997 trú tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 11/2020, Công an huyện Đô Lương nhận tin báo của ông Trần Văn Đ. (trú tại xóm 7, xã Trù Sơn) về việc, gia đình bị kẻ gian đột nhập phá két sắt và lấy toàn bộ tài sản tổng trị giá 49 triệu đồng.

Bằng nghiệp vụ, các trinh sát khoanh vùng đối tượng, trong đó nổi lên Trần Văn Thắng là đối tượng nghiện ma túy và trò chơi điện tử. Đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ Trần Văn Thắng.

Tại CQĐT, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, đối tượng đã lợi dụng lúc gia đình ông Đ đi vắng rồi đột nhập vào nhà dùng thanh sắt bật khóa cửa và dùng búa bổ củi để phá két trộm vàng đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và chơi điện tử.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Cảnh Huệ

Tiền Phong

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật