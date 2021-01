Con nghiện cướp giật tài sản không thành, còn bị tịch thu xe

Ngày 7.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc, An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Toàn (sinh năm 1993, trú tại khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 30.12.2020, Toàn điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 51X4-4128, chở Nguyễn Văn Long (sinh năm 2005, ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) đến khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thì thấy em N.T.N.T (sinh năm 2006) đang ngồi trên xe đạp sử dụng điện thoại di động bên đường; Toàn và Long rủ nhau cướp giật điện thoại của Tuyền đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.



Sau khi bàn bạc, Toàn điều khiển xe đến dừng cặp chỗ T. rồi dùng tay giật chiếc điện thoại. T. kịp thời nắm giữ được chiếc điện thoại nên Toàn xuống xe giằng co chiếc điện thoại với nạn nhân. Lúc này, thấy có người chạy xe đến, T. liền tri hô nên Toàn buông điện thoại ra; Long xuống xe tiếp tục yêu cầu T. đưa điện thoại nhưng không được nên lên xe cùng Toàn bỏ chạy.

Sau đó, T. đến Công an phường Châu Phú A trình báo. Thấy sự việc bị bại lộ, ngày hôm sau Toàn đến Công an TP. Châu Đốc đầu thú và giao nộp chiếc xe mô tô là phương tiện gây án. Riêng Long, Cơ quan Công an tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

