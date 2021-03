Chủ nhà nghỉ môi giới mại dâm 100.000 đồng mỗi lượt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo công an, chiều 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ Ngọc Hà (ở xã An Hòa, huyện Tam Dương). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Cảnh sát xác định Nhung là chủ nhà nghỉ, đã liên hệ, thỏa thuận với L.T.L. và N.T.T.N. sẽ bán dâm cho khách với giá 100.000 đồng mỗi lượt, bao ăn ở.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nhung để phục vụ công tác điều tra.

Theo Zingnews

