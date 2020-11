Chân dung giám đốc vừa bị bắt vì sát hại bạn đồng hương, phi tang xác bỏ vào vali ở Sài Gòn

Chiều 28/11, Công an quận 7 phối hợp cùng Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ được đối tượng Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc), là nghi phạm liên quan đến vụ sát hại người bạn đồng hương, phi tang xác bỏ vào vali ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.



Nghi can Jeong In Cheol.

Được biết, nghi phạm Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn ở quận 2, TP.HCM. Hiện Jeong In Cheol đã được trinh sát di lý về trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ vụ án.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án cho thấy Jeong In Cheol đưa nạn nhân về ngôi nhà trên bằng ô tô, sau đó trở ra một mình.

Được biết, Jeong In Cheol ngụ tại căn hộ trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Nghi can là bạn của nạn nhân, cả hai sống cùng nhà.

Sau khi sát hại bạn, hung thủ đã phân xác nạn nhân nhét vào trong vali, đặt tại khu vực nhà vệ sinh. Phi tang xong, nghi can trả nhà, bỏ đi.

Chiều tối 27/11, chủ căn biệt thự trên phát hiện mùi hôi nên kiểm tra. Khi đến khu nhà vệ sinh tầng 2, chủ nhà phát hiện mùi hôi bốc ra từ chiếc va ly màu hồng để trong nhà vệ sinh, xung quanh là một số dụng cụ như cưa sắt, kiềm cộng lực dính máu.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật