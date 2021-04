Chân dung gã trai 9X sát hại nữ chủ nhà rồi giấu xác vào bể nước khi đi ăn trộm

Vụ án giết người, cướp tài sản mới xảy ra ở địa bàn thôn Làng Mới, xã Mường Vi (Lào Cai) khiến dư luận bàng hoàng vì tội ác của hung thủ.

Bị nữ chủ nhà phát hiện khi đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản, Chảo Ông Khé (SN 1993, trú tại bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã vung gậy đánh chết bà Vùi Thị C. (SN 1956, trú tại tại thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), sau đó bê xác bà này giấu trong bể nước ở bếp rồi thản nhiên cạy tủ lấy được hơn 13 triệu đồng và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nghi phạm Chảo Ông Khé tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi trẻ

Tuy nhiên, tội ác của Chảo Ông Khé nhanh chóng bị phát hiện. Y đã bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn Sa Pa chỉ sau nửa ngày lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại nhà bà Vùi Thị C.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đây không phải là lần đầu tiên Khé phạm tội. Trước đó, Khé đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù vào tháng 10/2020. Sau khi ra tù, Khé đi khoan đá thuê tại các xã trên địa bàn thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát.

Bản thân Khé là một kẻ ham mê cờ bạc và các trò chơi điện tử. Bởi thế nên công việc khoan đá thuê không thể bù đắp nổi các khoản nợ nần do hai "đam mê" này của Khé mang đến. Khi khoản nợ trở nên quá nhiều, Khé liền nảy sinh ý đồ đi trộm cắp tài sản để phục vụ tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Do đó, khoảng 9h45 ngày 2/4, Khé đột nhập nhà bà Vùi Thị C. để trộm cắp thì bị gia chủ phát hiện. Khé lo sợ sẽ bị tố giác hành vi nên quật ngã bà C. và lấy một đoạn gậy gỗ đánh vào vùng gáy.

Thấy nạn nhân không còn động đậy, Khé đã bê xác bà C. giấu trong bể nước ở bếp của gia đình bà này rồi cạy tủ lấy tiền và tẩu thoát. Trưa cùng ngày, người thân đi làm về phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng, công an đã cho lực lượng rà soát và chặn các cửa ngõ biên giới phòng trường hợp nghi phạm trốn ra nước ngoài.

Bằng việc các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khoanh vùng nghi phạm là một thợ khoan đá thuê có tên là Khé ở thị xã Sa Pa. Sau nửa ngày truy xét, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Chảo Ông Khé khi y đang lẩn trốn trên địa bàn.

