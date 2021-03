Cặp đôi lên kịch bản lừa người xin việc, thu gần 20 tỷ đồng

Đối tượng Trần Anh Tuấn tại cơ quan điều tra Công an TP Vinh (Ảnh T. Tuấn).

Ngày 21/3, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ một đường dây lừa xin việc làm với số tiền bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Theo đó, công an đã bắt giữ Trần Văn Quân (SN 1987, trú phường Trường Thi, TP Vinh) và Trần Anh Tuấn (SN 1984, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).



Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, nhận thấy nhu cầu xin việc làm của người dân hoặc sinh viên mới ra trường cao, Trần Văn Quân và Trần Anh Tuấn đã nghĩ ra kịch bản nhằm lợi dụng sự nhẹ dạ để lừa tiền của họ.

Trước hết, hai đối tượng trên mạo danh các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đăng tải thông tin tuyển dụng lên mạng xã hội.

Theo phân công, Trần Văn Quân sẽ là người trực tiếp nhận hồ sơ và "giao dịch" với người lao động có nhu cầu tuyển dụng. Hai đối tượng đưa ra mức "phí" xin việc từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy theo vị trí việc làm mà người lao động mong muốn.

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Quân (khoanh đỏ). Quân được xác định là kẻ trực tiếp nhận hồ sơ, "giao dịch" với các nạn nhân (Ảnh: T.Tuấn).

Để các lao động tin tưởng, hai đối tượng thuê một số khách sạn để làm địa điểm tổ chức các buổi phỏng vấn trực tiếp. Trần Anh Quân, Trần Anh Tuấn xuất hiện tại buổi phỏng vấn với đầy đủ thẻ ra vào công ty, biển tên gắn chức vụ khiến nhiều nạn nhân nhầm tưởng đây là buổi phỏng vấn chính thức của nhà tuyển dụng.

Kết thúc phỏng vấn, các đối tượng ký hợp đồng tuyển dụng với các lao động. Thực chất toàn bộ giấy tờ này đã được làm giả.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Quân và Trần Anh Tuấn, Công an TP Vinh thu giữ 218 bộ hồ sơ xin việc, 1 ô tô, 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, nhiều loại giấy tờ, con dấu giả và 1 tỷ 150 triệu đồng.

Ước tính có hàng trăm bị hại sập bẫy lừa xin việc của hai đối tượng này với số tiền bị chiếm đoạt lên đến khoảng 20 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra.

Theo Hoàng Lam

Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật