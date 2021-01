Cảnh sát khống chế nhóm vận chuyển 150 bánh heroin

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra đường dây ma túy do Lỳ A Pó (21 tuổi, quê Điện Biên) cầm đầu.

Ngoài Lỳ A Pó, cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người khác là Vừ A Thắng (20 tuổi), Giàng A Minh (22 tuổi) và Mùa A Vừ (23 tuổi, cùng ở Điện Biên).

Nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy bị bắt. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào qua khu vực biên giới tỉnh Nghệ An để đưa ra miền Bắc tiêu thụ.



Công an xác định Lỳ A Pó là người móc nối với một số nghi phạm ở Lào và tỉnh Điện Biên để thiết lập đường dây. Nhóm này trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Tối 7/12/2020, trinh sát phát hiện Pó cùng đồng phạm đến huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để chuẩn bị vận chuyển ma túy. Hàng chục cảnh sát chia làm nhiều mũi mật phục.

“Nhiều tổ trinh sát được bố trí dọc tuyến đường 7, trắng đêm theo sát nhóm nghi phạm. Nhóm này lái xe chạy lòng vòng đánh lạc hướng rồi về nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén", một điều tra viên tiết lộ.

Lô ma túy trên xe của nhóm nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

4h ngày 8/12/2020, cảnh sát phát hiện nhóm Pó rời nhà nghỉ để đi về phía cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Sau đó, nhóm này quay đầu xe chạy về xuôi.



Một giờ sau, xe này bị cảnh sát chặn lại quốc lộ 7, đoạn qua xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Bị bao vây, 4 người trong xe chốt cửa cố thủ. Cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên, phá cửa để khống chế nhóm này.

Khám xét trong xe, lực lượng chức năng thu 8 bao tải trong chứa 150 bánh heroin, 126 kg ma tuý đá.

